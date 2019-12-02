Keçiörengücü evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı

Keçiörengücü evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı

FF 1. Lig’e bu sezon yükselen , evinde oynadığı son 33 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon play-off potasını yakından takip eden Keçiörengücü, hafta sonu 'nda konuk ettiği Altınordu’yu mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig 'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen , 'nda oynadığı son 33 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. ligdeki son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Afjet Afyonspor'a karşı 'lik skor ile aldı.

2018-2019 SEZONUNDA AKTEPE STADI'NDA HİÇ YENİLMEDİ

Şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda, Aktepe Stadı'nda oynadığı 17 maçın 12'sinde rakiplerine puan dahi vermeyen Başkent ekibi, çıktığı 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Mor Menekşeler, evinde yenilgi yüzü dahi görmediği 2018-2019 sezonunda topladığı 76 puan ile o sezon profesyonel liglerde toplanan en yüksek puanı elde ederek başka bir rekora da imza attı.

  1. 02.12.2019
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