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02 Aralık 2019, Pazartesi
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İki kaleci de takımını yaktı

İki kaleci de takımını yaktı

ile berabere kaldı. Kaleciler gollerde büyük hatalar yaptı.

ile karşılaştı. 5'te Mustafa'nın ortasına Hüseyin'in zayıf kafa vuruşu kaleye giderken kaleci yere düştü: 0-1. 12'de topu elinden kaçıran Selmani'nin hatasını Poepon affetmedi: 1-1. 38'de Dodo uzaklardan sert vurdu: 2-1. 81'de Ali Özgün, Hakan'ın üzerinden aşırttı: . İki takım da puan verdi.

  1. 2.12.2019
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