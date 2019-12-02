Giresun'dan çıkış yok
Yoğun sağanak yağış altında oynanan maçta Giresunspor, Adana Demirspor'u 19'da Rusescu'nun golüyle mağlup etti. Yeşil-beyazlılar rakibini 1 puan geçti.
- 2.12.2019
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