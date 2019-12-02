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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan çıkış yok

Giresun'dan çıkış yok

Yoğun altında oynanan maçta Giresunspor, Demirspor'u 19'da Rusescu'nun golüyle mağlup etti. Yeşil-beyazlılar rakibini 1 puan geçti.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayıp istediği sonuçları alamayan iki takımdan Giresunspor ile Demirspor karşı karşıya geldi. Yoğun altında oynanan müsabakada meşin yuvarlak maç boyunca zemine takılarak iki takım oyuncularına da zorluk yaşattı. 19. dakikada Raul Rusescu savunma arkasına atılan topu önce kontrol etti, ardından ceza sahası dışından kaleyi müthiş gördü: 1-0. 58'de Adana Demirsporlu Berk müsait pozisyonu değerlendiremedi. evinde üst üste 4. galibiyetini aldı. Çotanaklar, iç sahada yaptığı 7 maçın sadece 1'ini kaybederken, 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak alttan uzaklaştı.
  1. 2.12.2019
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