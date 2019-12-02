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02 Aralık 2019, Pazartesi
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maçı bırakmıyor

Bursaspor maçı bırakmıyor

'dan 90+5'te bulduğu golle üç puana uzanan özellikle maçların son bölümlerinde sonuca gidiyor. 6 maçtır da mağlup olmayan yeşil-beyazlılar; , Osmanlı, Ümraniye ve Adana'ya son dakikalarda attığı gollerle galibiyetlere ulaştı.

'dan 90+5'te bulduğu golle üç puana uzanan özellikle maçların son bölümlerinde sonuca gidiyor. 6 maçtır da mağlup olmayan yeşil-beyazlılar; , Osmanlı, Ümraniye ve Adana'ya son dakikalarda attığı gollerle galibiyetlere ulaştı. Timsah maçların 31-45 ve 76-90. dakikaları arasında 6'şar tane olmak üzere toplam 12 gol buldu.
  1. 2.12.2019
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