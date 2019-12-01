Adanaspor taraftarından oyunculara ve yönetime tepki! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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taraftarından oyunculara ve yönetime tepki!

Adanaspor taraftarından oyunculara ve yönetime tepki!

1.Lig’in 13. haftasında evinde ’a son dakika golüyle kaybeden ’da bir grup taraftar oyunculara ve yönetime tepki gösterdi, yenilgiyi hazmedemeyen bir taraftar ise fenalık geçirdi.

, dün akşam evinde 'u ağırladı. 90 dakika 3-2 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlanınca Güney Kapalı Üst Tribünü'nde bir taraftar grubu takımdaki oyunculara ve yönetime tepki gösterdi. Bu sırada tribüne polis ekipleri girerek taraftar grubunu sakinleştirmeye çalıştı. Bir taraftar ise tepki gösterirken fenalaştı ve sağlık ekipleri taraftarı ambulansa alarak müdahale etti. Daha sonra taraftarlar olaysız şekilde stattan ayrıldı.

  1. 01.12.2019
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