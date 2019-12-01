Adanaspor taraftarından oyunculara ve yönetime tepki!

Adanaspor, dün akşam evinde Bursaspor'u ağırladı. 90 dakika 3-2 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlanınca Güney Kapalı Üst Tribünü'nde bir taraftar grubu takımdaki oyunculara ve yönetime tepki gösterdi. Bu sırada tribüne polis ekipleri girerek taraftar grubunu sakinleştirmeye çalıştı. Bir taraftar ise tepki gösterirken fenalaştı ve sağlık ekipleri taraftarı ambulansa alarak müdahale etti. Daha sonra taraftarlar olaysız şekilde stattan ayrıldı.