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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Timsah iddialı

Timsah iddialı

1. 'de çıkışa geçen , bugün 'da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yeşilbeyazlılar, ekibiyle oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanıp büyük üstünlük kurdu.

1. 'de çıkışa geçen , bugün 'da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yeşilbeyazlılar, ekibiyle oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanıp büyük üstünlük kurdu.

  1. 30.11.2019
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