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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Demirspor'da

Erkan Zengin Demirspor'da

Demirspor, Karagümrük'te teknik direktöroyuncu olarak görev alan ve ayrılan 'i kadrosuna kattı. Şampiyonluk hesapları yapan , Karagümrük’te teknik direktör-oyuncu olan ve ayrılan Erkan Zengin’i transfer etti.

temsilcisinden yapılan açıklamada, "Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi. 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, K.Gümrük'ün geçen sezon 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlamıştı. Bu sezon kırmızı-siyahlılarda 9 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.

  1. 30.11.2019
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