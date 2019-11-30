Erkan Zengin Demirspor'da
Adana Demirspor, Karagümrük'te teknik direktöroyuncu olarak görev alan ve ayrılan Erkan Zengin'i kadrosuna kattı. Şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor, Karagümrük’te teknik direktör-oyuncu olan ve ayrılan Erkan Zengin’i transfer etti.
Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi. 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, K.Gümrük'ün geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlamıştı. Bu sezon kırmızı-siyahlılarda 9 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.
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