Derbide boğa şov!
TFF 1. Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan İstanbulspor, rakibini farklı geçerken 6 maç sonra 3 puan hasretini bitirdi: 4-0.
Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Diouf, Ali Dere, Muhammet Durmuş ve Wellington ile farka giden Boğalar, 15 puana yükselirken, üst üste ikinci haftayı da boş geçen Karagümrük 19 puanda kaldı. İstanbulspor gelecek hafta Akhisar deplasmınına çıkacak. Giray Bulak ile çıktığı ilk maçı kaybeden Karagümrük ise Balıkesir'i ağırlayacak.
- 30.11.2019
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