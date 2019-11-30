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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Çıkış peşinde

Çıkış peşinde

1. Lig'de üst üste 4 yenilgi alan Altay, maçıyla çıkışa geçmek istiyor. , "Önce Eskişehir engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

1. Lig'de üst üste 4 yenilgi alan Altay, maçıyla çıkışa geçmek istiyor. , "Önce Eskişehir engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

  1. 30.11.2019
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