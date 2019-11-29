Osmanlıspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum'a giden başkent ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahasında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat süren antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, açma-germe egzersizleriyle son buldu.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
- 29.11.2019
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