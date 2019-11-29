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29 Kasım 2019, Cuma
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maçına hazır

Osmanlıspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

, 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün 'a giden başkent ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat süren antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, açma-germe egzersizleriyle son buldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.

  1. 29.11.2019
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