İstanbulspor 4-0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Muhsin'in pasında defansın arkasına sarkan Diouf'un ceza sahası içine girip kaleci Saranov'un geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Darri'nin ceza sahası içi sol tarafından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak uzak direğinden yanından dışarıya çıktı.

27. dakikada Onur'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ali Dere'nin yerden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

39. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Emeghara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

62. dakikada Bülent'in ceza sahası içi sol tarafından verdiği pasta ön direkte topla buluşan Zeki'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

70. dakikada Muhammed Enes'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

83. dakikada sol taraftan Eslem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Wellington Nascimento'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

TAMER AVCI: BU GALİBİYETİN MİMARI OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM



TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında İstanbulspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "Golü erken bulduk. Bundan sonra çok pozisyon bulmaya başladık. Oyuna biz hakim olduk ve topu rakibe vermemeye çalıştık. Birinci golden sonra rakip topa 10 dakika sahip oldu. Maçın genelinde hakim taraf bizdik. Golleri peşi sıra bulduk. Bugün galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum. 6 haftadır bize sabreden güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz" dedi.



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, "Bu ağır mağlubiyet umarım bize iyi bir ders olur. Silkeleniriz ve toparlanırız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor'a 4-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, oyuncularını bugün tanıyamadığını ifade ederek, "Bize şaka yaptılar. İyi bir hoş geldin olmadı. Dolayısıyla ilk maçın avantajını kullanamadık. Ama 4-0 ağır mağlubiyeti aldık. Oyuncularım hem bizlerin hem de daha farklı düşünceleri olacaktır. Dolayısıyla bundan kurtulmamız sıyrılmamız ancak önümüzdeki maçlarda olacaktır. Karagümrük çok fazla kaldırmaz. Bu açıdan baktığımızda bizin önümüzdeki haftalarda mutlaka sonuca yönelik ve puana yönelik kendi avantajlarımızı değerlendirip kullanmamız lazım. Şok bir golle başladık. İlk ara topunda dengesiz yakalanmamız, ikinci golde ayağımızdaki topu rakibe vermemizle şok bir skorla devre arasına girdik. İkinci yarı presle oyunu elimize geçirdik ama bir gol yapamadık. Rakipte iyi kapandı. 1 gol atabilseydik oyunu çevirebilirdik ortak olabilirdik. Yüksek oyuncumuzun çok olmasına rağmen pozisyonları değerlendiremedik. Rakibi umursamaz, agresif olmazsanız bunlara yakalanacaksınız. Biz Karagümrük olarak hedeflerimizi çok fazla bir kenara koyamayız. Bunun üzerine mutlaka gideceğiz. Bu ağır mağlubiyet umarım bize iyi bir ders olur. Silkeleniriz ve toparlanırız" dedi.