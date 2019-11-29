Altay'ın takvimi çok yoğun olacak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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'ın takvimi çok yoğun olacak

Altay'ın takvimi çok yoğun olacak

1'inci Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan , 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak.

Önce pazar günü kümede kalma mücadelesi veren 'u konuk edecek siyah-beyazlılar, hafta içinde kupa mesaisi verecek. Siyah-beyazlılar 5. Tur ilk karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü 'in şampiyonluk adaylarından 'la evinde oynayacak.

sınavının ardından lige dönecek , 8 Aralık Pazar günü deplasmanda 'a 'da rakip olup, 13 Aralık Cuma günü taraftarı önünde sınavına çıkacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, yoğun tempoya gireceklerini belirterek, "Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak biz maç maç düşünüyoruz. Önce Eskişehirspor engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz. En iyi şekilde müsakalara motive olacağız" dedi.

  1. 29.11.2019
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