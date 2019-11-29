Altay'ın takvimi çok yoğun olacak
TFF 1'inci Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak.
Önce pazar günü kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, hafta içinde kupa mesaisi verecek. Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'la evinde oynayacak.
Trabzon sınavının ardından lige dönecek Altay, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'a Ankara'da rakip olup, 13 Aralık Cuma günü taraftarı önünde Adana Demirspor sınavına çıkacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, yoğun tempoya gireceklerini belirterek, "Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak biz maç maç düşünüyoruz. Önce Eskişehirspor engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz. En iyi şekilde müsakalara motive olacağız" dedi.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Altay'ın takvimi çok yoğun olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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