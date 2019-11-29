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29 Kasım 2019, Cuma
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taktik çalıştı

Adana taktik çalıştı

, yarın oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda taktik, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise kültür fizik hareketleri gerçekleştirildi. Turuncu-beyazlı ekipte sakatlığı düzelen , takımla beraber çalışmalara başladı.

, yarın oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda taktik, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise kültür fizik hareketleri gerçekleştirildi. Turuncu-beyazlı ekipte sakatlığı düzelen , takımla beraber çalışmalara başladı.

  1. 29.11.2019
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