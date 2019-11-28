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28 Kasım 2019, Perşembe
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Sözeri: Moralimiz yüksek

Sözeri: Moralimiz yüksek

 Lig'e yükselmek isteyen , Osmanlı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig'e yükselmek isteyen , Osmanlı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör , "Tek hedefimiz her oynayacağımız maçta puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Moralimiz yüksek. Üç puanı alıp çıkışımızı sürdürmeliyiz" dedi.

  1. 28.11.2019
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