Sözeri: Moralimiz yüksek
Süper Lig'e yükselmek isteyen Erzurum, Osmanlı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'e yükselmek isteyen Erzurum, Osmanlı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erkan Sözeri, "Tek hedefimiz her oynayacağımız maçta puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Moralimiz yüksek. Üç puanı alıp çıkışımızı sürdürmeliyiz" dedi.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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