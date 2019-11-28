Bursaspor'un Adanaspor'a karşı üstün

Bursaspor, Adanaspor ile oynadığı 8 maçın 7'sini kazanırken rakibine karşı deplasmanda da 4 maçtır galip geliyor. İki ekibin aralarında oynadığı son 8 maçın 7'sini Bursaspor kazanırken, Adanaspor ise yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Adanaspor ile deplasmanda oynadığı son 4 maçı da kazanan Bursaspor, bu süreçte rakibine nefes aldırmadı. İki ekip son olarak 2017/18 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken, bu mücadeleleri kazanan taraf içeride ve dışarıda 2-0'lık skorlarla Bursaspor oldu. Form grafiği açısından çıkış yakalayan Bursa temsilcisi, aynı zamanda 5 maçtır kaybetmiyor. Son olarak deplasmanda Altay'a 2-1 yenilen Bursaspor, sonraki maçlarından 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı. Buna karşın Adanaspor ise; ligde son galibiyetini henüz 2'nci haftada aldı ve 10 maçtır kazanamıyor. Teknik direktörlüğe getirilen Engin İpekoğlu da, yeni takımıyla 5 maçta kazanamadı.