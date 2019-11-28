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28 Kasım 2019, Perşembe
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ilklerin peşinde

Altınordu ilklerin peşinde

1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak , rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. temsilcisi kazanması halinde ilk kez 2'de 2 yapacak.

Kırmızı-lacivertliler, aynı zamanda Başkent temsilcisine kendi evindeki ilk yenilgiyi tattırmak istiyor. Keçiörengücü namağlup olduğu iç sahada çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 gol atıp sadece 1 gol yedi.

Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Öte yandan, sağ kanat Atakan'ın iyileştiği 'da sakatlığı süren sol bek Ufuk bu hafta da kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, maçın oynanacağı Ankara Aktepe Stadı'nın zeminine alışmak amacıyla hafta boyuncu antrenmanlarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki sentetik çim sahada yaptı.

  1. 28.11.2019
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