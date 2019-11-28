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28 Kasım 2019, Perşembe
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eski hocasına karşı

Altay eski hocasına karşı

1'inci Lig'de pazar günü evinde 'la karşılaşacak , rakip takımı çalıştıran eski teknik direktörlerinden 'la 1 sezon sonra tekrar karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda 'ın çalıştırdığı 'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta mevcut Sait Karafırtınalar idaresinde Tavares, Kappel ve Paixao'nun golleriyle 3-2 mağlup etmişti. , deneyimli teknik adama karşı bu hafta sahadan zaferle ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Coşkun Demirbakan, Altay'da görev aldığı 2010-11 sezonunda, "Gökten kurbağa yağsa bu takım Play-Off'a kalacak" ve " düşer, Altay düşmez" gibi iddialı sözleriyle dikkat çekmiş, ancak ekibi o sezon tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düşmüştü. Demirbakan'ın 2'nci Lig'de Amed Sportif'in başında yer aldığı 2014-15 sezonunda Altay, rakibiyle deplasmandaki randevudan 1-0 yenik ayrılmıştı. 2016-17'de 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e, 2017-18'de ise 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Altay, bu sezon 'e çıkmayı hedefliyor.

  1. 28.11.2019
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