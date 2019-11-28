Adanaspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sakatlığı düzelen Emeka Eze, takımla beraber çalışmalara başladı.
Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 28.11.2019
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Hayalet adam Moses
Toplam 1
Yorum
ok buyuk hayal kirikligi gercekten.isla nin cezasi bittikten sonra dirar mosesten formayi alacaktir
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Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
Adanaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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