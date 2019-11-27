TFF 1. Lig'de 13. hafta hakemleri belli oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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1. 'de 13. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 13. hafta hakemleri belli oldu

1. 'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 KASIM CUMA:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

30 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor:

19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

1 ARALIK PAZAR:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

2 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol

  1. 27.11.2019
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