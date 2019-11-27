TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
29 KASIM CUMA:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
30 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
1 ARALIK PAZAR:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
2 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol
- 27.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
TFF 1. Lig'de 13. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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