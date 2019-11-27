BB Erzurumspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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BB Erzurumspor’da maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Erzurumspor Tesisleri’nde 13. haftada Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-Beyazlılar, , yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Oltan Karakullukçu katılmadı.

maçının maçı gibi çok önemli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Takımdaki moral, motivemiz çok güzel. Cumartesi günü taraftarlarımızın coşkulu tezahüratı karşısında oyuncularımızın güzel futbol oyunu ile üç puanı alarak zirve çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." Dedi.

  1. 27.11.2019
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