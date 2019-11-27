Altınordu'nun ilacı Kemal
TFF 1. Lig'de evinde Boluspor'u 2-0 yenerek 7 haftalık 3 puan özlemini sonlandıran Altınordu'da takımın ikinci golünü atarak galibiyeti sigortalayan forvet Kemal Rüzgar, gol yollarında yaşanan sıkıntıya çare olacağının sinyalini verdi.
Geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 3 karşılaşmada görev alan gurbetçi santrfor, 3 maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
Ligin 2. haftasında iç sahada 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Fatih Karagümrük maçında 62. dakikada oyuna giren 24 yaşındaki golcü, 80. dakikada attığı golle alkış topladı. Bir sonraki hafta 0-0 sona eren Akhisarspor deplasmanında 73. dakikada sahaya adımını atan Kemal, bu maçın ardından dizindeki ağrılarının nüksetmesi nedeniyle küçük bir operasyon geçirdi. Tamamen iyileşerek 12. haftada takıma dönen forvet oyuncusu Boluspor'a attığı golle teknik heyete, "Formayı istiyorum" mesajı verdi.
Kemal'in bu haftaki Keçiörengücü deplasmanında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.
- 27.11.2019
- Türkiye'nin Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı’ya ziyaret
- Kayserispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
- Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı
- Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Resmen açıklanmıştı
- Beşiktaş'a 2 dünya yıldızı birden!
- Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri
- Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!
-
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
Toplam 1
Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
-
Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Altınordu'nun ilacı Kemal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.