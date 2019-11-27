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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'nun ilacı Kemal

Altınordu'nun ilacı Kemal

1. Lig'de evinde 'u 2-0 yenerek 7 haftalık 3 puan özlemini sonlandıran 'da takımın ikinci golünü atarak galibiyeti sigortalayan forvet Kemal Rüzgar, gol yollarında yaşanan sıkıntıya çare olacağının sinyalini verdi.

Geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 3 karşılaşmada görev alan gurbetçi santrfor, 3 maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Ligin 2. haftasında iç sahada 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan maçında 62. dakikada oyuna giren 24 yaşındaki golcü, 80. dakikada attığı golle alkış topladı. Bir sonraki hafta 0-0 sona eren Akhisarspor deplasmanında 73. dakikada sahaya adımını atan Kemal, bu maçın ardından dizindeki ağrılarının nüksetmesi nedeniyle küçük bir operasyon geçirdi. Tamamen iyileşerek 12. haftada takıma dönen forvet oyuncusu 'a attığı golle teknik heyete, "Formayı istiyorum" mesajı verdi.

Kemal'in bu haftaki Keçiörengücü deplasmanında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

  1. 27.11.2019
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