Akhisarspor'da Burhan farkı
TFF 1'inci Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki Burhan, alınan 6 galibiyetin 3'üne direkt katkı yaptı.
Attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu olmayı da başaran Burhan, 1-0'lık Adanaspor galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti. Adana randevusunun ardından puansız dönülen Bursaspor maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu.
Burhan Eşer, son olarak Altay maçında takımı gerideyken sahneye çıkıp attığı 2 golle 2-1'lik galibiyeti getirdi. Kariyerinde Süper Lig'de 273 maçta 41 gol atan Burhan, Sivasspor ve BŞB Erzurumspor formalarıyla 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.
Başkan Hüseyin Eryüksel'in 10 yılı aşkın görev süresinin ardından istifa edip koltuğu yönetimden Fatih Karabulut'a bırakacağının iddia edildiği Akhisarspor'da Eryüksel ve Karabulut, takımın Ümraniyespor maçı öncesi ilk antrenmanını birlikte takip etti. Akhisarspor'da Eryüksel, son haftalarda maçlara da gelmiyor.
- 27.11.2019
- Ünal Karaman basın toplantısı düzenliyor | CANLI
- Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu!
- Barcelona Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
- Beşiktaş forvete sürpriz aday! Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir? Transfer haberleri
- Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Resmen açıklanmıştı
- Beşiktaş'a 2 dünya yıldızı birden!
- Kaçınılmaz son ve transfer listesi tamam! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri
- Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!
-
Aslanı’ı bekliyor
Toplam 1
Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
-
Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!
Toplam 1
Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
-
Tarihe geçen kulübe
Toplam 1
Yorum
austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Akhisarspor'da Burhan farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.