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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Akhisarspor'da Burhan farkı

Akhisarspor'da Burhan farkı

1'inci Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da , bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki Burhan, alınan 6 galibiyetin 3'üne direkt katkı yaptı.

Attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu olmayı da başaran Burhan, 1-0'lık galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti. randevusunun ardından puansız dönülen maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu.

, son olarak Altay maçında takımı gerideyken sahneye çıkıp attığı 2 golle 2-1'lik galibiyeti getirdi. Kariyerinde 'de 273 maçta 41 gol atan Burhan, ve BŞB Erzurumspor formalarıyla 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

Başkan Hüseyin Eryüksel'in 10 yılı aşkın görev süresinin ardından istifa edip koltuğu yönetimden Fatih Karabulut'a bırakacağının iddia edildiği Akhisarspor'da Eryüksel ve Karabulut, takımın Ümraniyespor maçı öncesi ilk antrenmanını birlikte takip etti. Akhisarspor'da Eryüksel, son haftalarda maçlara da gelmiyor.

  1. 27.11.2019
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