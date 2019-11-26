Yalçın Koşukavak: Kazanmak üzerine odaklı takım oluşturmaya başladık - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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: Kazanmak üzerine odaklı takım oluşturmaya başladık

Yalçın Koşukavak: Kazanmak üzerine odaklı takım oluşturmaya başladık

, kazanmak üzerine odaklı bir takım oluşturmaya başladıklarını söyledi. Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Yalçın Koşukavak, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu ligde maç kazanmanın çok kolay olmadığını bir kez daha hatırlatan Koşukavak, "Sizlerde görüyorsunuz saha içinde çetin mücadeleler oluyor. Puan durumunda da kimse kopmuyor herkes birbirine çok yakın. 5 haftadır kaybetmemek çok güzel. Bu haftada kazandığımız için mutluyuz. Burada sürekli kaybetmemek, kazanmak üzerine odaklı bir takım, oluşturmaya başladık. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

"TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINI SAĞLIKLI GEÇİRMEDİK"
"İyi bir takım organize edecekseniz temmuz ve ağustos aylarını iyi geçirmek zorundasınız" diyen Koşukavak, "Kupa maçları, geçmişte devre arası 2 aydı, son 3-5 senedir 2-3 hafta. O yüzden sezon başları çok kritik öneme sahip. politikası ve oyuncu seçimi , antrenman anlamında çok önemli aylar. Biz bu ayları çok sağlıklı geçirmedik. Bu olumsuzluklara rağmen 23 puan topladık, memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağını umut ediyorum" diye konuştu.

"LİGİN AŞAĞISINDAKİ TAKIMLARLA OYNAMAK DAHA ZOR"
Ligde yukarıdaki takımlarla oynamanın daha kolay olduğunu dile getiren Koşukavak, "Ligin aşağı sırasında yer alan takımlarla oynamak daha zor. Çünkü aşağıdakinin 'a motivasyonu başka oluyor. Yukarıdaki oyuncu kaliteleri daha önce de Bursaspor'a karşı oynadıkları için onların öyle bir coşku ve heyecanı olmuyor. Alt taraftaki takımlar oyunun savunma tarafını çok oynadıkları için bu da oyunu zorlaşmasına sebep veriyor" açıklamasını yaptı.

"BİR ÇOK TAKIMA HAKEM HATASI OLUYOR"
Hakemlerle ilgili soruya Koşukavak, şu cevabı verdi:
" maçından sonra bu hakemler konusunda 1 kere bir şey söyledim. Çok da söylemek istemiyorum ama maalesef bariz hatalar yapıyorlar. Onlarda insan, onlarda performans üzerine değerlendiriliyor. Biraz daha performansları konusunda dikkatli olmalarında fayda var. Ama bir çok takıma hata oluyor."

"BURSASPOR SELEZNOV'DAN İBARET DEĞİLDİR"
Seleznov ile alakalı soruya Koşukavak, "Bursaspor, bir Seleznov'dan ibaret değildir. 29 tane oyuncu var. Herkes forma mücadelesi veriyor. Kim performans veriyorsa o oynuyor. Seleznov, çalışıyor, memnunuz. İlerleyen haftalarda performans verecekse faydalanmak istiyoruz" şeklinde cevapladı.

ADANASPOR HAZIRLIKLARI
Öte yandan yeşil-beyazlılar, cumartesi günü oynayacağı maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlıkları bulunan , Onur Atasayar ile birlikte çocuğunun sağlık problemleri sebebiyle 'da bulunan Yevhen Seleznov katılmadı.

  1. 26.11.2019
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