Altınordu nefes aldı

TFF 1. Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. İzmir ekibinin gollerini 29'da Okan Derici ve 88'de Kemal Rüzgar attı.