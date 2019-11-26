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26 Kasım 2019, Salı
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Altınordu nefes aldı

Altınordu nefes aldı

1. ’de alt sıralardan uzaklaşma çabasındaki Altınordu ’yu iki golle yenerek 7 maçlık galibiyet özlemini dindirdi.

1. 'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde 'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. ekibinin gollerini 29'da ve 88'de Kemal Rüzgar attı.

  1. 26.11.2019
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