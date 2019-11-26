Altay'da Karafırtınalar'a güvenoyu

Geçen hafta takıma 30'ar bin TL ceza kesen yönetim bu kez herhangi bir ceza gündeme getirmedi. Gidişattan memnun olmayan yönetim, bazı oyuncuların formsuzluğu nedeniyle sıkıntı yaşandığını düşünüyor.

11'inci sıradaki siyah-beyazlı ekibin hak etmediği bir konumda olduğunu belirten kurmaylar, iç sahada oynanacak Eskişehirspor maçıyla birlikte kötü gidişin sona ererek çıkışın başlayacağına inanıyor. Altay'da dizinden sakatlanan ön libero Tavares ile adalesinden sakatlanan sol kanat Kappel'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.