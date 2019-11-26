Altay'da Karafırtınalar'a güvenoyu
TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle önce şampiyonluk sonra Play-Off yarışından kopan Altay'da yönetimden teknik heyete güvenoyu çıktı. Son olarak deplasmanda alınan 2-1'lik Akhisarspor yenilgisi sonrası bir araya gelen Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın, geçen sezondan bu yana dümende olan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görevinin başında kalmasına karar verdi.
Geçen hafta takıma 30'ar bin TL ceza kesen yönetim bu kez herhangi bir ceza gündeme getirmedi. Gidişattan memnun olmayan yönetim, bazı oyuncuların formsuzluğu nedeniyle sıkıntı yaşandığını düşünüyor.
11'inci sıradaki siyah-beyazlı ekibin hak etmediği bir konumda olduğunu belirten kurmaylar, iç sahada oynanacak Eskişehirspor maçıyla birlikte kötü gidişin sona ererek çıkışın başlayacağına inanıyor. Altay'da dizinden sakatlanan ön libero Tavares ile adalesinden sakatlanan sol kanat Kappel'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
- 26.11.2019
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Antistanbul Okay şart
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resso ıyı ıyı
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Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Altay'da Karafırtınalar'a güvenoyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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