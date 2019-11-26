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26 Kasım 2019, Salı
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Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

İrlandalı forvet, mavi-lacivertli takımla ligde 6 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

  1. 26.11.2019
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