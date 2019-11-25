Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi
TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. Karagümrük'ün başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de 12 haftada toplandığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.
- 25.11.2019
- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda"
- Fatih Terim basın toplantısı düzenledi!
- Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak
- Son dakika: Arda Turan'ın başı dertte! Ev sahibine söz verdiği parayı ödemeyince Barcelona...
- Sivaslı ve Tokatlı judoculardan ortak çalışma
-
Kral'a tam destek
Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
-
Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.