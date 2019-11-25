Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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'te teknik direktörlüğe getirildi

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi

1. Lig ekibi 'ün yeni teknik direktörü belli oldu. Karagümrük'ün başına tecrübeli çalıştırıcı getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

, 1. Lig'de 12 haftada toplandığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

  1. 25.11.2019
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