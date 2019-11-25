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25 Kasım 2019, Pazartesi
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2-0 | MAÇ SONUCU

Altınordu 2-0 Boluspor | MAÇ SONUCU

1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan evinde 'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı.

ekibinin gollerini 29'uncu dakikada Okan, 88'inci dakikada Kemal kaydetti. Bu sonuçla 10 puana ulaşıp 16'ncı sıraya yükseldi, ise 10 puanla 14'üncü sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada konuk ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mustafa Eskihallaç kaleyi düşündü, meşin yuvarlak kaleci Erhan'ın kucağında kaldı.

29'uncu dakikada ilk tehlikeli atağını gerçekleştiren Altınordu golü buldu. Muhammed'in şık ara pasıyla ceza sahasına giren Okan bekletmeden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada Dodo ile verkaç yapan Mustafa Eskihellaç sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Erhan topu kornere tokatladı. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada Okan yaklaşık 30 metreden müthiş vurdu, kaleci Hakan topu son anda kornere çeldi.

61'inci dakikada Boluspor kalecisi Hakan karşı karşıya kalan kaldığı Ersel'e gol izni vermedi.

76'ncı dakikada Muhammed sağdan yerden kesti, müsait pozisyondaki Okan'ın gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

88'inci dakikada sağ çizgide rakibinden sıyrılan Onur'un içeri kestiği topa kale önünde Kemal kafayı vurdu, Bolusporlu Hayrullah meşin yuvarlağı kale çizgisinin içinden çıkarınca hakem Yasin Kol, gol kararı vererek santrayı gösterdi: 2-0.

Altınordu sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı.

  1. 25.11.2019
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