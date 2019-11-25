Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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'un sportif başdanışmanı oldu

Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu

1. Lig ekiplerinden 'da sportif başdanışmanlık görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Cüneyt Dumlupınar'ın yönetim kurulu kararıyla bu göreve getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dumlupınar'ın olarak 2014-2015 sezonunda 'u 'e, 2018-2019 sezonunda ise Spor Kulübünü 1. Lig'e çıkardığı hatırlatıldı.

  1. 25.11.2019
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