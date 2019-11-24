Timsah ‘ham’ yaptı
Seyircisi önünde Keçi-örengücü'nü ağırlayan Bursaspor, Onur Atasayar'ın tek golüyle 3 puana uzanarak üst sıralara tırmandı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını da 1-0 önde kapayan yeşil-beyazlılar, 7'nci galibiyetini aldığı 12'nci haftayı 20 puanla kapadı.
Seyircisi önünde Keçi-örengücü'nü ağırlayan Bursaspor, Onur Atasayar'ın tek golüyle 3 puana uzanarak üst sıralara tırmandı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını da 1-0 önde kapayan yeşil-beyazlılar, 7'nci galibiyetini aldığı 12'nci haftayı 20 puanla kapadı. 1 puan farkla önünde olduğu Timsah'a kaybeden Keçiröngücü alt sıralara indi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Timsah ‘ham’ yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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