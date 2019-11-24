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24 Kasım 2019, Pazar
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‘ham’ yaptı

Timsah ‘ham’ yaptı

Seyircisi önünde Keçi-örengücü'nü ağırlayan , 'ın tek golüyle 3 puana uzanarak üst sıralara tırmandı: . ilk yarısını da 1-0 önde kapayan yeşil-beyazlılar, 7'nci galibiyetini aldığı 12'nci haftayı 20 puanla kapadı.

Seyircisi önünde Keçi-örengücü'nü ağırlayan , 'ın tek golüyle 3 puana uzanarak üst sıralara tırmandı: . ilk yarısını da 1-0 önde kapayan yeşil-beyazlılar, 7'nci galibiyetini aldığı 12'nci haftayı 20 puanla kapadı. 1 puan farkla önünde olduğu 'a kaybeden Keçiröngücü alt sıralara indi.

  1. 24.11.2019
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