Dadaş fırtınası

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Erzurumspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Es-Es, 3'te Sekidika'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip, bu gole hemen karşılık verdi. 8'de Obertan'ın ortasında kafayı iyi vuran Emrah Başsan, eşitliği sağladı. Devre bu şekilde geçilirken; rakip kaleyi yoklayan Erzurum, aradığı golü son anlara kadar bulamadı. 90+4'te kaleciden dönen topu tamamlayan Hamroun, 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve bunların 4'ünde sahadan zaferle ayrılan Erzurum, 21 puanla maç fazlasıyla zirvenin ortağı oldu. Es-Es ise 1 puanla son sırada kaldı.

'SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bugün,Balıkesirspor'la karşılaşacak Menemen'in teknik direktörü Cenk Laleci, "Milli arayı iyi geçirdik. Galibiyet serimizi 4'e çıkartıp, adımızı play-off hattına yazdıracağız" diye konuştu.

MANİSA'NIN RAKİBİ AMED

Beyaz Grup lideri Manisa FK, bugün Amed'i ağırlayacak. Taraftarın desteğiyle kazanacaklarını vurgulayan teknik direktör İsmail Ertekin, "Rakibimiz de alt sıralarda. Kolay maç olmayacak" dedi.

SAMSUN 'SAĞLAM' ÇIKTI

Samsun'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Ertuğrul Sağlam ve ekibi sağlık kontrolünden geçti. Eko-efor testinin yanı sıra kardiyoloji, ortopedi ve dahiliye gibi muayenelerde problem çıkmadı.