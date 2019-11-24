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24 Kasım 2019, Pazar
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Dadaş fırtınası

Dadaş fırtınası

Geriye düştüğü maçta ’i, Emrah ve Hamroun’la deviren mavi-beyazlılar, zirvenin ortağı olmayı başardı.

1. Lig'in 12. haftasında 'a konuk olan Erzurumspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Es-Es, 3'te Sekidika'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip, bu gole hemen karşılık verdi. 8'de Obertan'ın ortasında kafayı iyi vuran Emrah Başsan, eşitliği sağladı. Devre bu şekilde geçilirken; rakip kaleyi yoklayan , aradığı golü son anlara kadar bulamadı. 90+4'te kaleciden dönen topu tamamlayan Hamroun, 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve bunların 4'ünde sahadan zaferle ayrılan Erzurum, 21 puanla maç fazlasıyla zirvenin ortağı oldu. Es-Es ise 1 puanla son sırada kaldı.

'SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Bugün,'la karşılaşacak Menemen'in teknik direktörü Cenk Laleci, "Milli arayı iyi geçirdik. Galibiyet serimizi 4'e çıkartıp, adımızı play-off hattına yazdıracağız" diye konuştu.

MANİSA'NIN RAKİBİ AMED
lideri Manisa FK, bugün Amed'i ağırlayacak. Taraftarın desteğiyle kazanacaklarını vurgulayan , "Rakibimiz de alt sıralarda. Kolay maç olmayacak" dedi.

SAMSUN 'SAĞLAM' ÇIKTI
'la 5 yıllık sözleşme imzalayan ve ekibi sağlık kontrolünden geçti. Eko-efor testinin yanı sıra kardiyoloji, ortopedi ve dahiliye gibi muayenelerde problem çıkmadı.

  1. 24.11.2019
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