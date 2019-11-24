Dadaş fırtınası
Geriye düştüğü maçta Eskişehir’i, Emrah ve Hamroun’la deviren mavi-beyazlılar, zirvenin ortağı olmayı başardı.
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Erzurumspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Es-Es, 3'te Sekidika'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip, bu gole hemen karşılık verdi. 8'de Obertan'ın ortasında kafayı iyi vuran Emrah Başsan, eşitliği sağladı. Devre bu şekilde geçilirken; rakip kaleyi yoklayan Erzurum, aradığı golü son anlara kadar bulamadı. 90+4'te kaleciden dönen topu tamamlayan Hamroun, 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve bunların 4'ünde sahadan zaferle ayrılan Erzurum, 21 puanla maç fazlasıyla zirvenin ortağı oldu. Es-Es ise 1 puanla son sırada kaldı.
'SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Bugün,Balıkesirspor'la karşılaşacak Menemen'in teknik direktörü Cenk Laleci, "Milli arayı iyi geçirdik. Galibiyet serimizi 4'e çıkartıp, adımızı play-off hattına yazdıracağız" diye konuştu.
MANİSA'NIN RAKİBİ AMED
Beyaz Grup lideri Manisa FK, bugün Amed'i ağırlayacak. Taraftarın desteğiyle kazanacaklarını vurgulayan teknik direktör İsmail Ertekin, "Rakibimiz de alt sıralarda. Kolay maç olmayacak" dedi.
SAMSUN 'SAĞLAM' ÇIKTI
Samsun'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Ertuğrul Sağlam ve ekibi sağlık kontrolünden geçti. Eko-efor testinin yanı sıra kardiyoloji, ortopedi ve dahiliye gibi muayenelerde problem çıkmadı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Dadaş fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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