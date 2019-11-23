Keçiören hazır kıta
Bursa'ya konuk olacak Keçiörengücü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, "Kazanma odaklı oynayacağız. Neden şampiyonluk olmasın diye konuşuyoruz" sözlerini sarf etti.
Bursa'ya konuk olacak Keçiörengücü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, "Kazanma odaklı oynayacağız. Neden şampiyonluk olmasın diye konuşuyoruz" sözlerini sarf etti.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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