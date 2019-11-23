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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Keçiören hazır kıta

Keçiören hazır kıta

'ya konuk olacak Keçiörengücü'nde , "Kazanma odaklı oynayacağız. Neden şampiyonluk olmasın diye konuşuyoruz" sözlerini sarf etti.

'ya konuk olacak Keçiörengücü'nde , "Kazanma odaklı oynayacağız. Neden şampiyonluk olmasın diye konuşuyoruz" sözlerini sarf etti.

  1. 23.11.2019
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