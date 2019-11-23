Erzurumspor Eskişehir'i 90'da yıktı!

Mücadelenin ilk golü dakikalar 3'ü gösterdiğinde geldi. Jesse Sekidika, Ibrahim Sissoko'nun asistinde golü Erzurumspor ağlarına gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Eruzumspor ise karşılığı 8. dakikada verdi. Emrah Başsan, Gabriel Obertan'ın pasında Eskişehirspor ağlarını havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

Eskişehirspor'u yıkan gol 90. dakikada Jugurtha Hamroun'dan geldi. Erzurumspor bu golle skoru 2-1'e taşıdı ve tabelayı belirledi.

Maç sonunda Eskişehirspor, 1 puanda kalarak ligde son sırada kaldı. Erzurumspor ise puanını 21'e çıkartarak, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

Eskişehirspor, gelecek hafta Altay'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.



