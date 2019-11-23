Erzurumspor Eskişehir'i 90'da yıktı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Erzurumspor 'i 90'da yıktı!

Erzurumspor Eskişehir'i 90'da yıktı!

1. Lig'in 12. haftasında , Yeni Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ilk golü dakikalar 3'ü gösterdiğinde geldi. Jesse Sekidika, Ibrahim Sissoko'nun asistinde golü Erzurumspor ağlarına gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Eruzumspor ise karşılığı 8. dakikada verdi. Emrah Başsan, Gabriel Obertan'ın pasında ağlarını havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

Eskişehirspor'u yıkan gol 90. dakikada Jugurtha Hamroun'dan geldi. Erzurumspor bu golle skoru 2-1'e taşıdı ve tabelayı belirledi.

Maç sonunda Eskişehirspor, 1 puanda kalarak ligde son sırada kaldı. Erzurumspor ise puanını 21'e çıkartarak, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

Eskişehirspor, gelecek hafta Altay'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde 'u konuk edecek.


  1. 23.11.2019
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