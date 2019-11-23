Erzurumspor Eskişehir'i 90'da yıktı!
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ilk golü dakikalar 3'ü gösterdiğinde geldi. Jesse Sekidika, Ibrahim Sissoko'nun asistinde golü Erzurumspor ağlarına gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.
Eruzumspor ise karşılığı 8. dakikada verdi. Emrah Başsan, Gabriel Obertan'ın pasında Eskişehirspor ağlarını havalandırdı ve skor 1-1 oldu.
Eskişehirspor'u yıkan gol 90. dakikada Jugurtha Hamroun'dan geldi. Erzurumspor bu golle skoru 2-1'e taşıdı ve tabelayı belirledi.
Maç sonunda Eskişehirspor, 1 puanda kalarak ligde son sırada kaldı. Erzurumspor ise puanını 21'e çıkartarak, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
Eskişehirspor, gelecek hafta Altay'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Erzurumspor Eskişehir'i 90'da yıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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