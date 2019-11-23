Altınordu hazır
Altınordu, 4 maçtır yenilmeyen Bolu'yu devirip 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hüseyin Eroğlu, maçın zor geçeceğini ancak iyi sonuçla ayrılmak istediklerini bildirdi.
Altınordu, 4 maçtır yenilmeyen Bolu'yu devirip 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hüseyin Eroğlu, maçın zor geçeceğini ancak iyi sonuçla ayrılmak istediklerini bildirdi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Altınordu hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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