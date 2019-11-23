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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Altınordu hazır

Altınordu hazır

Altınordu, 4 maçtır yenilmeyen 'yu devirip 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. , maçın zor geçeceğini ancak iyi sonuçla ayrılmak istediklerini bildirdi.

Altınordu, 4 maçtır yenilmeyen 'yu devirip 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. , maçın zor geçeceğini ancak iyi sonuçla ayrılmak istediklerini bildirdi.

  1. 23.11.2019
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