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23 Kasım 2019, Cumartesi
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kötü gidişata dur demek istiyor

Altay kötü gidişata dur demek istiyor

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek düşüşe geçen , deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ila 40 TL arasında değişiyor.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın biletleri kapalı E, F, G, H tribünü 40 TL, kapalı A, B, C, D ve I, J, K, L tribünü 30 TL, maraton tribünü 15 TL, kale arkaları ve misafir tribün 10 TL'den satışa sunuldu.


Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Cikalleshi ve Musa Nizam forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde ise sakat Tatos ve Yasin kadroya alınmadı. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan iki takımdan , 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 18 puanla 5'inci sırada yer alıyor. ise aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 15 puan toplayarak 10'uncu basamakta yer buldu.


İki takımın yarın oynanacak maç öncesindeki muhtemel 11'leri şöyle:
Akhisarspor: Lukac - Cocalic, Aykut, Kadir, Taha, Onur, Tolga, Bjarnason, Erhan, Uğur, Ergin
Altay: Aydın - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Leandrinho, Kappel, Paixao

  1. 23.11.2019
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