Eskişehirspor’da seçim hareketliliği - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Eskişehirspor’da seçim hareketliliği

’da hareketliliği

Eskişehirspor’da seçim hareketliliği

Son zamanlarda sıklıkla yapılan başkanlık seçimleriyle gündeme gelen ’da başkan adaylarından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

. 1. Lig ekiplerinden 'da geçen günlerde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katılmış ve kongre ertelenmişti.

Ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Seçime sayılı günler kala başkan adayı olduğunu açıklayan işadamı bir kafede düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Başkan seçildiği takdirde yönetimi ile alt yapıya yatırım yapacaklarını belirten Törenci, kulübün kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Törenci, "'e çıkmak için hazırlıklar yapacağız. Bir kulübün geleceği alt yapıdadır. büyük bir kısmını alt yapıya harcayacağız. Taraftarımız bugün var yarın yok yapısından rahatsız. Taraftarlarımız kulübün düzgün yönetilmesini istiyor. Taraftar kurumsal bir yapı istiyor bizde bunu istiyoruz. Eski başkan ve yöneticilerin fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Biz büyük bir camiayız, büyük badireler atlattık bunu da atlatacağız. Eskişehirsporumuz kurtuluş mücadelesinde, tüm paydaşlarımızla bu göreve talibiz. Başarılı olacağımıza eminim. Eskişehirspor'un Türk spor tarihine altın harflerle yazılacağına inanıyorum. Biz Eskişehirspor'un maddi manevi hep yanındaydık, Eskişehirspor Eskişehir'dir" diye konuştu.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kongrede kimin başkan seçileceği merak ediliyor.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eskişehirspor’da seçim hareketliliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN