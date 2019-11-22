Altınordu ligde çıkış arıyor
TFF 1. Lig'de 25 Kasım Pazartesi günü Boluspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Boluspor maçının zor geçeceğini ancak sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini bildirdi.
Eroğlu, yaptığı açıklamada, milli takım arasını iyi değerlendirmeye çalıştırdıklarını, sıralamada hak etmedikleri bir yerde olduklarını ancak oyun olarak özellikle son 2 haftada bir çıkış yakaladıklarını söyledi.
Bu haftaki rakipleri Boluspor'un son 4 maçtır kaybetmediğini hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Doğru oyun felsefesinin sahaya yansıması bize istikrarı yakalatacaktır. Önemli olan Boluspor maçını kazanmak. Bundan sonraki süreç bizim lehimize dönecektir. Hiçbir maç kolay olmuyor. Bu maç da zor geçecektir. Bu zorluğu kendi lehimize çevirmek zorundayız ki son 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirelim."
Eroğlu, altyapıdan A takım kadrosuna aldıklarını Muzaffer Kocaer'in antrenmanlarda, Türkiye Kupası maçında ve Göztepe ile oynadıkları hazırlık maçında iyi bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Zaten akademimizin bize katkıları çok önemli. Muzaffer de bunlardan biri, kendisini A takım kadrosuna dahil ettik." dedi.
Altınordu'da sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
- 22.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Altınordu ligde çıkış arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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