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22 Kasım 2019, Cuma
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ligde çıkış arıyor

Altınordu ligde çıkış arıyor

1. Lig'de 25 Kasım Pazartesi günü 'u konuk edecek 'nun teknik direktörü , Boluspor maçının zor geçeceğini ancak sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, milli takım arasını iyi değerlendirmeye çalıştırdıklarını, sıralamada hak etmedikleri bir yerde olduklarını ancak oyun olarak özellikle son 2 haftada bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Bu haftaki rakipleri Boluspor'un son 4 maçtır kaybetmediğini hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Doğru oyun felsefesinin sahaya yansıması bize istikrarı yakalatacaktır. Önemli olan maçını kazanmak. Bundan sonraki süreç bizim lehimize dönecektir. Hiçbir maç kolay olmuyor. Bu maç da zor geçecektir. Bu zorluğu kendi lehimize çevirmek zorundayız ki son 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirelim."

Eroğlu, altyapıdan A takım kadrosuna aldıklarını Muzaffer Kocaer'in antrenmanlarda, maçında ve ile oynadıkları hazırlık maçında iyi bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Zaten akademimizin bize katkıları çok önemli. Muzaffer de bunlardan biri, kendisini A takım kadrosuna dahil ettik." dedi.

'da sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

  1. 22.11.2019
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