Eskişehir direniyor

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve 6 puanı silinen Eskişehirspor, son iki haftada Osmanlı ve Adana Demir karşısında aldığı 3-2'lik zaferlerle camiada dolaşan kara bulutları dağıttı. Es-Es, milli aradan sonra Erzurum'u konuk edecek.