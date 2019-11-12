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12 Kasım 2019, Salı
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direniyor

Eskişehir direniyor

Maddi açıdan zor günler geçiren ve 6 puanı silinen , son iki haftada Osmanlı ve Demir karşısında aldığı 3-2'lik zaferlerle camiada dolaşan kara bulutları dağıttı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve 6 puanı silinen , son iki haftada Osmanlı ve Demir karşısında aldığı 3-2'lik zaferlerle camiada dolaşan kara bulutları dağıttı. Es-Es, milli aradan sonra 'u konuk edecek.

  1. 12.11.2019
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