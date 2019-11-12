Eskişehir direniyor
Maddi açıdan zor günler geçiren ve 6 puanı silinen Eskişehirspor, son iki haftada Osmanlı ve Adana Demir karşısında aldığı 3-2'lik zaferlerle camiada dolaşan kara bulutları dağıttı.
Ekonomik olarak zor günler geçiren ve 6 puanı silinen Eskişehirspor, son iki haftada Osmanlı ve Adana Demir karşısında aldığı 3-2'lik zaferlerle camiada dolaşan kara bulutları dağıttı. Es-Es, milli aradan sonra Erzurum'u konuk edecek.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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