Dramatik son!

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Bursaspor öne geçtiği maçta 2 puanı 88'de yitirdi. 31'de Latovlevici'nin şutu savunmadan sekti, Burak Kapacak'ın önüne düştü. Burak vurdu, üst direğe çarpıp dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 46'da Burak Kapacak'ın nefis ortasına Recep Aydın harika bir kafa vuruşu yaptı: 0-1. Bolu, ikinci yarıda yüklenen taraftı. Ümit Kurt, Mustafa Eskihellaç ve Mustafa Durak ile kaleyi yoklayan Yarenler, 88'de penaltı kazandı. Ceza sahasına hızla giren Hayrullah, Mamadou Diarra'nın müdahalesiyle yerde kalınca penaltı çalındı. Topu eski Bursalı Bilal Kısa ağlara gönderdi: 1-1. 90+4'te Seleznyov zor da olsa gole yaklaştı ama atamadı.