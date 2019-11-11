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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Dramatik son!

Dramatik son!

Timsahlar, 46’da ’ın nefis kafa vuruşuyla öne geçti. 88’de Diarra, Hayrullah’ı indirince penaltı çalındı. Eski Bursasporlu skoru tayin etti.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Bursaspor öne geçtiği maçta 2 puanı 88'de yitirdi. 31'de Latovlevici'nin şutu savunmadan sekti, 'ın önüne düştü. Burak vurdu, üst direğe çarpıp dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 46'da Burak Kapacak'ın nefis ortasına harika bir kafa vuruşu yaptı: 0-1. , ikinci yarıda yüklenen taraftı. , Mustafa Eskihellaç ve Mustafa Durak ile kaleyi yoklayan Yarenler, 88'de penaltı kazandı. Ceza sahasına hızla giren Hayrullah, Mamadou Diarra'nın müdahalesiyle yerde kalınca penaltı çalındı. Topu eski Bursalı ağlara gönderdi: 1-1. 90+4'te Seleznyov zor da olsa gole yaklaştı ama atamadı.

  1. 11.11.2019
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