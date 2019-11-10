Şipsak Çotanak
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Giresun ile Osmanlı'nın randevusunda kazanan 2-1'le yeşil-beyazlılar oldu. Bir diğer maçta ise Menemen rakibini 2-1 ile geçti.
Devreyi Mertan'ın golüyle geride kapatan Çotanak, 69'da Rucescu'nun penaltısıyla eşitliği sağladı. 72'de Oğuz kendi ağlarını bulunca Giresunspor, sahadan galibiyetle ayrıldı ve ligdeki puanını 12'ye yükseltmeyi başardı.
SÜPER MENEMEN
Son haftaların formda ekibi Menemen, İstanbul'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 17'de Ali ile öne geçti: 1-0. 56'da Muhsin durumu eşitlerken; 82'de sahne alan Murat takımına 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Boğalar 85'te Ali'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamlarken; son beş maçta 13 puan toplayan Menemen, 17 puanla zirveye bir adım daha yaklaştı.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Şipsak Çotanak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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