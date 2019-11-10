Şipsak Çotanak

Devreyi Mertan'ın golüyle geride kapatan Çotanak, 69'da Rucescu'nun penaltısıyla eşitliği sağladı. 72'de Oğuz kendi ağlarını bulunca Giresunspor, sahadan galibiyetle ayrıldı ve ligdeki puanını 12'ye yükseltmeyi başardı.

SÜPER MENEMEN

Son haftaların formda ekibi Menemen, İstanbul'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 17'de Ali ile öne geçti: 1-0. 56'da Muhsin durumu eşitlerken; 82'de sahne alan Murat takımına 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Boğalar 85'te Ali'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamlarken; son beş maçta 13 puan toplayan Menemen, 17 puanla zirveye bir adım daha yaklaştı.