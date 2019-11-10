Gümrük de var
Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek zirve yarışından kopmadı. Altay deplasmanında Sabo’nun penaltı golüyle 3 puana uzanan Fatih Karagümrük, zirve yarışında ‘varım’ dedi.
Menemen'de oynanan maçtan puansız ayrılan Altay, üst üste üçüncü yenilgisini alırken, teknik direktör Sait Karafırtınalar, 43. dakikada hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü. 30. dakikada Emeghara'nın vuruşunda Altay'dan Abdülkerim ceza sahası içinde topu elle kesince hakem Atilla Karaoğlun penaltı noktasını gösterdi. Karagümrük'te topun başına geçen Sabo, kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek takımının galibiyet golünü attı.
ERZURUM'DA SESSİZLİK
TFF 1. Lig'de 11'inci hafta maçında zirve mücadelesi veren Erzurum ile Akhisar karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşmada, daha üstün oynayan taraf mavi-beyazlılar golü bulamayınca; mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. İki haftalık galibiyet serisi son bulan Erzurum ve 3 puan hasreti üç maça çıkan Akhisar, 18'er puana yükseldi.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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