Es-Es artıya geçti

TFF 1. Lig'de 11'inci haftanın açılış maçında Adana Demirspor'a konuk olan Eskişehirspor, gol düellosundan 3 puan çıkardı: 3-2. Karşılaşmadaki 5 golün 4'ünün altına imzasını atan Kırmızı Şimşekler, -6 puanla başladıkları ligin 11'inci haftasında 1 puanla artıya geçtiler. 6. dakikada Sekidika ile öne geçen Es-es, 8. dakikada Mevlüt Çelik'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Sissoko, 48'inci dakikada Eskişehirspor'u yeniden öne geçirdi. 51'de Stokes, Demirspor adına bir kez daha skora denge getirdi: 2-2. Skoru belirleyen gol, 62'de Milinkovic'ten geldi: 2-3. Artıya geçen son sıradaki Eskişehirspor, gelecek hafta evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

"TAKTİK VE İNSİYATİF"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, iki iyi takımın karşı karşıya geldiğini belirterek şöyle konuştu: Kırılma anları vardı. Oralarda biz taktik üstünlüğe göre oyunun inisiyatifini aldık. Zor günlerden geçiyoruz, inşallah taraftarların duyarlılığına, hali vakti yerinde olan başkaları da katılır.