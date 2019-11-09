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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Es-Es artıya geçti

Es-Es artıya geçti

'in 11. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 'u 3-2 mağlup eden , -6 puanla başladıkları sezonda haftayı +1 puanla kapatmayı başardı.

'de 11'inci haftanın açılış maçında 'a konuk olan , gol düellosundan 3 puan çıkardı: 3-2. Karşılaşmadaki 5 golün 4'ünün altına imzasını atan Kırmızı Şimşekler, -6 puanla başladıkları ligin 11'inci haftasında 1 puanla artıya geçtiler. 6. dakikada Sekidika ile öne geçen Es-es, 8. dakikada Mevlüt Çelik'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Sissoko, 48'inci dakikada Eskişehirspor'u yeniden öne geçirdi. 51'de Stokes, Demirspor adına bir kez daha skora denge getirdi: 2-2. Skoru belirleyen gol, 62'de Milinkovic'ten geldi: 2-3. Artıya geçen son sıradaki Eskişehirspor, gelecek hafta evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

"TAKTİK VE İNSİYATİF"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, iki iyi takımın karşı karşıya geldiğini belirterek şöyle konuştu: Kırılma anları vardı. Oralarda biz taktik üstünlüğe göre oyunun inisiyatifini aldık. Zor günlerden geçiyoruz, inşallah taraftarların duyarlılığına, hali vakti yerinde olan başkaları da katılır.

  1. 9.11.2019
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