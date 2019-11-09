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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Erkan’dan Samsun’a yeşil ışık

Erkan’dan Samsun’a yeşil ışık

Geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile yollarını ayıran ve taraftarlarının kadroda görmek istediği , kırmızı beyazlılara yeşil ışık yaptı.

taraftarlarının kadroda görmek istediği , kırmızı-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Karagümrük'le yollarını ayıran 34 yaşındaki oyuncunun, yakın çevresine 'teklif gelirse değerlendiririm' mesajı verdiği öğrenildi. Henüz görüşme olmadığını belirten Erkan, 1 haftalık tatilin ardından tekliflere açık olduğunu kaydetti. Samsun genel menajeri Mustafa Aztopal, Erkan Zengin'in transferini yalanlayarak; "Tek başıma karar vermiyorum. Önceliğimiz teknik adamda" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 9.11.2019
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