Erkan’dan Samsun’a yeşil ışık
Geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile yollarını ayıran ve Samsunspor taraftarlarının kadroda görmek istediği Erkan Zengin, kırmızı beyazlılara yeşil ışık yaptı.
Samsunspor taraftarlarının kadroda görmek istediği Erkan Zengin, kırmızı-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Karagümrük'le yollarını ayıran 34 yaşındaki oyuncunun, yakın çevresine 'teklif gelirse değerlendiririm' mesajı verdiği öğrenildi. Henüz görüşme olmadığını belirten Erkan, 1 haftalık tatilin ardından tekliflere açık olduğunu kaydetti. Samsun genel menajeri Mustafa Aztopal, Erkan Zengin'in transferini yalanlayarak; "Tek başıma karar vermiyorum. Önceliğimiz teknik adamda" ifadelerini kullanmıştı.
- 9.11.2019
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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Erkan’dan Samsun’a yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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