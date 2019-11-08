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08 Kasım 2019, Cuma
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"Yarışta kalacağız"

"Yarışta kalacağız"

Şampiyonluk isteyen 'da , “Zor bir maça çıkacağız. Bolu’yu yenip 3. kez dış sahada kazanacağız” ifadelerini kullandı.

'da hedef, pazar günü zorlu Boluspor deplasmanından galibiyetle dönmek. , zirvedeki gruptan kopmamak için Bolu'da kazanmak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an liderden sadece 4 puan uzaktayız. Tek düşüncemiz 3 puan. Bu sezon üçüncü deplasman galibiyetine imza atmak istiyoruz" yorumunu yaptı. Timsah'ta cezası bulunan ile sakatlığı bulunan Burak Altıparmak yok. Kart cezası tamamlanan döndü.

  1. 8.11.2019
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