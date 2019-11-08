"Yarışta kalacağız"

Bursaspor'da hedef, pazar günü zorlu Boluspor deplasmanından galibiyetle dönmek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, zirvedeki gruptan kopmamak için Bolu'da kazanmak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an liderden sadece 4 puan uzaktayız. Tek düşüncemiz 3 puan. Bu sezon üçüncü deplasman galibiyetine imza atmak istiyoruz" yorumunu yaptı. Timsah'ta cezası bulunan Özer Hurmacı ile sakatlığı bulunan Burak Altıparmak yok. Kart cezası tamamlanan Selçuk Şahin döndü.