"Yarışta kalacağız"
Şampiyonluk isteyen Bursaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, “Zor bir maça çıkacağız. Bolu’yu yenip 3. kez dış sahada kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Bursaspor'da hedef, pazar günü zorlu Boluspor deplasmanından galibiyetle dönmek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, zirvedeki gruptan kopmamak için Bolu'da kazanmak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an liderden sadece 4 puan uzaktayız. Tek düşüncemiz 3 puan. Bu sezon üçüncü deplasman galibiyetine imza atmak istiyoruz" yorumunu yaptı. Timsah'ta cezası bulunan Özer Hurmacı ile sakatlığı bulunan Burak Altıparmak yok. Kart cezası tamamlanan Selçuk Şahin döndü.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
"Yarışta kalacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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