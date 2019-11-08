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08 Kasım 2019, Cuma
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Hatayspor ’a hareket etti

Hatayspor İstanbul’a hareket etti

Hatayspor, 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı kafile daha sonra ’a doğru yola çıktı.

Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, duran top ve şut çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı kafile daha sonra maç için 'a gitti.

  1. 08.11.2019
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