Hatayspor İstanbul’a hareket etti
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı kafile daha sonra İstanbul’a doğru yola çıktı.
Bordo-beyazlı kafile daha sonra maç için İstanbul'a gitti.
- 08.11.2019
- Neustadter’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
- Galatasaray'da şok! Kadro dışı kaldı...
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, eksik oyuncular, muhtemel ilk 11'ler...
- Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu
- Fenerbahçe'de Comolli'nin Berkay Özcan pişmanlığı!
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
-
Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
-
Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
Hatayspor İstanbul’a hareket etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.