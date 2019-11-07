Alt liglerden haberler (07.11.19)

ÜMRANİYE'DEN LİDER DÖNECEĞİZ

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 2. sıradaki Ümraniye'yle deplasmanda karşılaşacağı kritik maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Oyuncularının çok önemli bir performans ortaya koyduğunu belirten Teknik Direktör Bayram Toysal, "Hedefe gidebilme adına herkese çok ciddi sorumluluk düşüyor. İnşallah bu haftayı da kayıpsız geçip, yine lider olarak Ümraniye'den geri dönmeyi düşünüyoruz. Biz hedefe giden, ne yaptığını bilen bir görüntü sergileyip, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanacağız. Buraya tekrar lider dönüp, konumumuzu inşallah sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz" diye iddialı konuştu.

BURSA'YA BİLENDİLER

Son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle toparlanma sürecine giren Boluspor, ligin favorilerinden Bursaspor'u da gözüne kestirdi. Adana'da deplasmanda alınan 1 puanın sevindirici olduğunu belirten Teknik Direktör Osman Özköylü, "Son haftalardaki toparlanma sürecini devam ettirerek, sahamızda oynayacağımız Bursaspor maçından inşallah iyi bir sonuçla, güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

SAKARYA'YA YENİ BAŞKAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takılrandan Sakaryaspor'da dün Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Olağanüstü Genel Kurulun ardından seçime tek liste olarak giren Cumhur Genç, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu.

AKHİSAR'DA ALTIPARMAK'TAN UYARI

Ligde son 4 maçta tek galibiyetle yetinince, zirveden inip lider Hatay'ın 3 puan gerisine düşen Akhisar'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak uyarılarda bulundu. Erzurum'a gidecek Akigo'da Altıparmak, artık maksimum puanı toplamaları gerektiğini söyledi.

SAMSUN'DA HOCA İÇİN GERİ SAYIM

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, yeni hoca konusunda gelecek haftayı işaret etti. Aztopal, "Bu hafta TFF'nin verdiği süre doluyor. Hocasız 14 gün kulüp kendi bildirdiği kişilerle maça çıkabiliyor. Gelecek hafta bu işi tamamlayacağız" dedi.

KISA... KISA... KISA...

3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Bld.'yi de yenerek play-off hattına giren Karşıyaka'da galibiyeti frikikle getiren Cenk Özbey, şutun gol olacağını hissettiğini söyledi. Özbey, "Gol atacağımı hissettim ve topu öperek yere koydum" dedi.

Giresunspor, evinde oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İdmana sakatlıkları bulunan Çağlar Birinci ve Murat Akça katılmazken, tedavisi biten Ahmet İlhan Özek ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Bursaspor'un tecrübeli ismi Anıl Karaer, "En az Süper Lig şampiyonluğu kadar bu sene ki şampiyonluk önemli olacak, Bursaspor'un tekrar dirilişi, için bu sene çok önemli, bunun değerini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Altınordu'da Balıkesir maçı öncesi forvet Yasin Ozan'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Son 2 maçta ilk 11'de şans bulan tecrübeli forvetin adalesindeki sertleşme nedeniyle dünküantrenmana katılmadığı belirtildi.