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06 Kasım 2019, Çarşamba
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"'e çıkacağız"

"Süper Lig'e çıkacağız"

geldiğinden bu yana 6 maçta sadece 1 kez kaybeden teknik direktör , Fotomaç'a konuştu: Bu galibiyetler bizi rehavete sokmamalı. Bizim hedefimiz . İstikrarlı gitmemiz lazım.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında , zorlu Karagümrük deplasmanına çıktı. Mavi-beyazlı ekip rakibini 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı, zirve ile arasındaki puan farkını üçe indirdi. BB Erzurumspor'un tek golünü 78. dakikada Hasan Hatipoğlu kaydetti. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u Erzurum'da 3-1'le geçen Dadaşlar, hafta içi de Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'u aynı skorla devirdi. Mavibeyazlı ekip zirve mücadelesi veren Karagümrükspor deplasmanından da 1-0'lık skorla galip dönerek altın değerinde üç puanın sahibi olmasının yanında zirve ile puan farkını üç indirdi. Dadaşlar 17 puan ve averajla ligde dördüncü sırada bulunuyor. Geldiğinden bu yana 6 maçta sadece 1 kez kaybeden teknik direktör , "Özellikle geçen hafta oynadığımız maçtan sonra kıymetli bir 3 puan aldık. Bizim için 6 puan değerinde galibiyet oldu" dedi. Göreve geldiğinde, lige iyi başlanamaması nedeniyle motivasyonu düşmüş bir takımla karşılaştığını aktaran Sözeri şöyle devam etti:

"Oynayan veya oynayamayan bütün oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak hazır tutmak zorundayız. Buraya geldik ve biz sorun çözme yeriyiz. İnşallah hedefine giden, güzel bir Erzurumspor olacak. Devre arasına kadar oynayacağımız maçlarda tablomuza bakacağız ve ona göre transfer yapacağız. Gitgide oyun sistemimizi yerleştiriyoruz. Futbolcular ne istediğimizi daha iyi anlamaya başladı. Burada daha önce çalıştığım 7-8 oyuncu var. Bunlar çok yardımcı oluyor. Kısa mesafede çok uzun yol aldık diye düşünüyorum. Bu galibiyetler bizi rehavete sokmamalı. Bizim hedefimiz . İstikrarlı gitmemiz lazım. Daha çok çalışacağız."

RASHAD'IN ÖZÜR DİLEMESİ YETMEZ
Rashad Muhammed'in Bursaspor maçı öncesi ayrı bir oda tutup oraya misafir çağırdığını ve kadro dışı kaldığını belirten Sözeri şunları söyledi: "Bu sorunu ne yönetim ne de takım çözebilir. Bu futbolcunun daha önceki vukuatları var. Yani sadece bir özür olayı değil. Bir daha böyle bir şey yapmayacağının garantisini vermeli. Kadro dışı kaldığından bu yana onda hiçbir çaba görmedik. Bu tip oyuncu sana 2 maç kazandırır ama 8 maç kaybettirir. Veya bir oyuncuyu kazanacağız diye bütün takımı kaybederiz. Buna asla izin vermem."

Özel röportaj: Mecit Coşkun
  1. 6.11.2019
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