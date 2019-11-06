"Süper Lig'e çıkacağız"
BB Erzurumspor geldiğinden bu yana 6 maçta sadece 1 kez kaybeden teknik direktör Erkan Sözeri, Fotomaç'a konuştu: Bu galibiyetler bizi rehavete sokmamalı. Bizim hedefimiz Süper Lig. İstikrarlı gitmemiz lazım.
"Oynayan veya oynayamayan bütün oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak hazır tutmak zorundayız. Buraya geldik ve biz sorun çözme yeriyiz. İnşallah hedefine giden, güzel bir Erzurumspor olacak. Devre arasına kadar oynayacağımız maçlarda tablomuza bakacağız ve ona göre transfer yapacağız. Gitgide oyun sistemimizi yerleştiriyoruz. Futbolcular ne istediğimizi daha iyi anlamaya başladı. Burada daha önce çalıştığım 7-8 oyuncu var. Bunlar çok yardımcı oluyor. Kısa mesafede çok uzun yol aldık diye düşünüyorum. Bu galibiyetler bizi rehavete sokmamalı. Bizim hedefimiz Süper Lig. İstikrarlı gitmemiz lazım. Daha çok çalışacağız."
RASHAD'IN ÖZÜR DİLEMESİ YETMEZ
Rashad Muhammed'in Bursaspor maçı öncesi ayrı bir oda tutup oraya misafir çağırdığını ve kadro dışı kaldığını belirten Sözeri şunları söyledi: "Bu sorunu ne yönetim ne de takım çözebilir. Bu futbolcunun daha önceki vukuatları var. Yani sadece bir özür olayı değil. Bir daha böyle bir şey yapmayacağının garantisini vermeli. Kadro dışı kaldığından bu yana onda hiçbir çaba görmedik. Bu tip oyuncu sana 2 maç kazandırır ama 8 maç kaybettirir. Veya bir oyuncuyu kazanacağız diye bütün takımı kaybederiz. Buna asla izin vermem."
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