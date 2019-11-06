Su yok ama yürek var
Yardımcı antrenör Karagöz “Sıcak su yok” diyerek kulübün durumunu paylaştı. Es-Es bu halde Osmanlıspor’u devirdi.
Mali sıkıntılar sebebiyle yıllardır sıkıntı yaşayan Eskişehirspor sahadaki yürekli mücadelesini sürdürüyor. Geçen sezonun ikinci devresinde transfer tahtasını açtırarak ligde kalan kırmızı-siyahlı ekip benzer sıkıntılarla uğraşıyor. Takımın yardımcı antrenörü Zafer Karagöz sosyal medya hesabına "Sıcak su yok" yazarak kulübün son durumunu gözler önüne sermişti. Eskişehirsporlu oyuncular zor şartlarda maçlara hazırlanırken sahaya çıktıklarında ise ellerinden gelenin fazlasını yapıyor.
MILINKOVIC ŞOV
Yerlisi-yabancı tek yürek olan Eskişehirspor eksi 9 puanla başladıkları sezonda eksi 2 puana kadar gelmeyi başardılar. Anadolu devi bu sezon ikinci galibiyetini Osmanlıspor karşısında aldı. Forvet Milinkovic önderliğinde müthiş bir maç çıkaran Es-Esli oyuncular, Ankara temsilcisini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maç sonu futbolcular "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şehir artık bize sahip çıkmalı" dedi.
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