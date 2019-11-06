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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Su yok ama yürek var

Su yok ama yürek var

Yardımcı antrenör su yok” diyerek kulübün durumunu paylaştı. Es-Es bu halde ’u devirdi.

Mali sıkıntılar sebebiyle yıllardır sıkıntı yaşayan sahadaki yürekli mücadelesini sürdürüyor. Geçen sezonun ikinci devresinde transfer tahtasını açtırarak ligde kalan kırmızı-siyahlı ekip benzer sıkıntılarla uğraşıyor. Takımın yardımcı antrenörü Zafer sosyal medya hesabına " su yok" yazarak kulübün son durumunu gözler önüne sermişti. Eskişehirsporlu oyuncular zor şartlarda maçlara hazırlanırken sahaya çıktıklarında ise ellerinden gelenin fazlasını yapıyor.

MILINKOVIC ŞOV
Yerlisi-yabancı tek yürek olan Eskişehirspor eksi 9 puanla başladıkları sezonda eksi 2 puana kadar gelmeyi başardılar. Anadolu devi bu sezon ikinci galibiyetini karşısında aldı. Forvet Milinkovic önderliğinde müthiş bir maç çıkaran Es-Esli oyuncular, temsilcisini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maç sonu futbolcular "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şehir artık bize sahip çıkmalı" dedi.

  1. 6.11.2019
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