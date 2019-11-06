Mustafa ağladı ağlattı

Menemen, Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken asisti Mustafa Çeçenoğlu yaptı. 25 yaşındaki oyuncu karşılaşmadan önce annesini kaybetmişti. Mücadelenin son düdüğüyle beraber gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticiler, başarılı oyuncuya sarılarak acısını paylaştı. Menemen'in resmi sitesinden "Bu galibiyeti annesini kaybettikten 1 gün sonra maça çıkan aslanlar gibi sahada savaşan çok kıymetli oyuncumuz Mustafa Çeçenoğlu'na armağan ediyoruz" denildi.