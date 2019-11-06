Mekanın sahibi Hatay
TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Altay'ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. 20 puana çıkan ve liderlik koltuğuna oturan Hatay, Ümraniyespor'un kaybetmesi ile iyice rahatladı.
"Hatay pozitif bir takım olacak. Savaşacak. Kadromuz kaliteli. Bu hafta bizi takip eden Ümraniyespor ile oynayacağız. Rakibimiz de güçlü. Keyifli bir maç olacak. Biz şehir takımıyız. Renkli bir taraftar topluluğuna sahibiz. Bize inanmaya devam etsinler. Şampiyon olabilmek için onlara ihtiyacımız var."
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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