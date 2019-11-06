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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Mekanın sahibi Hatay

Mekanın sahibi Hatay

TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Altay'ı konuk eden , Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. 20 puana çıkan ve liderlik koltuğuna oturan Hatay, 'un kaybetmesi ile iyice rahatladı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Altay'ı konuk eden , Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. 20 puana çıkan ve liderlik koltuğuna oturan Hatay, 'un kaybetmesi ile iyice rahatladı. Güney ekibinin yeni hocası Bayram Toysal iddialı mesajlar verdi:

"Hatay pozitif bir takım olacak. Savaşacak. Kadromuz kaliteli. Bu hafta bizi takip eden Ümraniyespor ile oynayacağız. Rakibimiz de güçlü. Keyifli bir maç olacak. Biz şehir takımıyız. Renkli bir taraftar topluluğuna sahibiz. Bize inanmaya devam etsinler. Şampiyon olabilmek için onlara ihtiyacımız var."
  1. 6.11.2019
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